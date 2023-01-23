حركة تنقلات محدودة لنواب ورؤساء القرى في مركزين بالبحيرة

أصدرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، القرار رقم 166 لسنة 2022 بشأن إجراء حركة تنقلات محدودة بين نواب رؤساء الوحدات المحلية.

حركة تنقلات في البحيرة

وتضمنت حركة التنقلات في البحيرة ما يلي:

- محمد موسى شحاتة كيلاني، الدرجة الأولى (أ) نائبا لرئيس مركز ومدينة الدلنجات.

- عزاز علي حسن عبد الرحمن، الدرجة الأولى (أ) نائبا لرئيس مركز ومدينة الدلنجات.

- أحمد جبيل إبراهيم جبيل، الدرجة الأولى (أ) للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الدلنجات.

- سالم علي محمود عبد الرحمن الغنمي، الدرجة الأولى (أ) نائبا لرئيس مركز ومدينة الدلنجات.

- أسماء محمد سعد تمراز، الدرجة الثانية (ب) نائبا لرئيس مركز ومدينة كفر الدوار.

- سعدية أحمد خلاف محمد، الدرجة الأولى، (أ) رئيسا لقرية كوم أشو بمركز كفر الدوار.

- أمنية عيد منصور حسن هيكل، الدرجة الأولى (أ) رئيسا لقرية لقرية الأمراء بمركز كفر الدوار.

- حميدة عبدالله سعيد عبدالله، الدرجة الأولى (أ) رئيسا لقرية بولين بمركز كفر الدوار.

- أسامة السيد إبراهيم منصور، الدرجة الأولى (أ) رئيسا لقرية زهرة بمركز كفر الدوار.

تغيير بعض رؤساء القرى في البحيرة

كما تضمن قرار حركة التنقلات في البحيرة أيضا في مادته الثانية، تكليف مروة محمد محمود رافع، مدير إدارة العلاقات العامة بالوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الدوار، الدرجة الأولى (أ) التخصصية، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة كفر الدوار لمدة ستة أشهر.