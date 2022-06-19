بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الوحدات المحلية في البحيرة

أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، القرار رقم 1822 لسنة 2022، والذي تضمن إجراء حركة تنقلات محدوده بين رؤساء الوحدات المحلية.

وتضمن القرار في مادته الأولى نقل اللواء وائل زغلول محمد سيد أحمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بدرجة مدير عام، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، لمدة عام، وتخطر الأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بذلك.

«مرعي» رئيسا لمدينة أبو المطامير

كما نصت المادة الثانية تكليف محمد عبد الحميد محمود مرعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بالدرجة الأولى التخصصية، بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، لمدة ستة أشهر، ولحين شغلها بالطرق القانونية.

كما جاء فى المادة الثالثة تكليف عمر أحمد لبيب شرف الدين مدير الإدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة بالدرجة الأولى التخصصية، بالعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى لمدة ستة أشهر، ولحين شغلها بالطرق القانونية.

أما المادة الرابعة من القرار فقد نصت على الغاء تكليف مجدى إبراهيم علي العجلة بالدرجة الأولى التخصـصـية بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، ويكلف بالعمل مديراً لإدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة لمدة ستة أشهر.

تحسين مستوى الخدمات

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للاستفادة القصوى من كل الطاقات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنشيط الأداء داخل الوحدات المحلية، وضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج الاستثمارية الجاري تنفيذها بكل مركز ومدينة وقرية.