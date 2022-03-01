حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية والقرى في البحيرة

أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القرار رقم 987، المتضمن تكليف جميل سعد عطية أبوقمر ـ بالدرجة الأولى التخصصية (أ) - نائب رئيس مركز ومدينة رشيد، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد لمدة ثلاثة أشهر؛ لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة، وذلك خلفا للمهندسة سلوى زكي رجب رئيس مدينة رشيد لبلوغها سن المعاش.

ضخ دماء جديدة وتطوير منظومة العمل العام

كما قرر المحافظ، تكليف كل من الآتي أسماؤهم بالوظائف والجهات الموضحة لمدة ستة أشهر، ووضعهم تحت الاختبار، خلال تلك المدة بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير منظومة العمل العام، من خلال الإصلاح الإدارى للوحدات المحلية، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في تحسين مستوى معيشتهم، وتضمن القرار كل من «فؤاد عبد الرسول عبد المجيد وهبة الدرجة الأولى، رئيس قرية معنيا بمركز إيتاي البارود للعمل رئيسا لقرية صفط البحرية بمركز إيتاي البارود».

«حنورة» رئيسا لقرية ششت

كما تولى أحمد علي محمد علي حنورة الدرجة الأولى (أ) سكرتير قرية ششت الأنعام بمركز إيتاي البارود، للعمل رئيسا لقرية ششت الأنعام بإيتاي البارود، وعبد العزيز عمر عبدالعزيز سليمان الدرجة الأولى (أ) - سكرتير قرية معنيا بمركز إيتاي البارود، للعمل رئيسا لقرية معنيا بمركز إيتاي البارود.

وتولى محمود حمدي عبد الحليم محمد الدرجة الدرجة الأولى (أ) - سكرتير قرية النبيرة بمركز إيتاي البارود للعمل رئيسا لقرية النبيرة بمركز إيتاي البارود، سلامة عبد العزيز العسكري (كبير باحثين) - رئيس قرية ششت الأنعام بمركز إيتاي البارود للعمل بالوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت.

فيما تولى أشرف كمال محمد خلف الله الدرجة الأولى (أ) - سكرتير قرية اورين بمركز شبراخيت، للعمل رئيسا لقرية محلة بشر بمركز شبراخيت.