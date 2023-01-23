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تامر عاشور يطرح البرومو الدعائي لأغنية بحبك وخايف (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
06:52 م | الإثنين 23 يناير 2023
تامر عاشور

تامر عاشور

طرح الفنان تامر عاشور، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة بحبك وخايف.

ونشر تامر عاشور البرومو الدعائي للأغنية، وعلق عليه: «بحبك وخايف قريبا، وتقول كلمات الأغنية بحبك وخايف نقرب نضيع.. بحبك وعارف بأنة استحالة.. بحبك وآسف خدتني الجلالة أنا وأنت حالة رفضها الجميع».

حفل تامر عاشور 

وأحيا تامر عاشور، مؤخرًا، حفلًا غنائيًا في جامعة الدلتا شهد إقبالا جماهيريا كبيرا، وعلق عاشور على الحفل عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «تشرفت بوجودي إمبارح في جامعة الدلتا، وفعلا مش هتكلم على عدد الجمهور، هضرب أرقام في الهوا، ولا هقول نص مليون ولا مليون ولا الكلام ده، بس هقولكم بصوا على الصورة أبلغ من أي أرقام تكون مش صحيحة دول الجمهور اللي بشكرهم واحد واحد - وبشكر إدارة جامعة الدلتا».

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