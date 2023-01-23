البوستر الدعائي لأغنية «بحبك وخايف» للفنان تامر عاشور

روج الفنان تامر عاشور، لأغنيته الجديدة «بحبك وخايف»، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر تامر عاشور البوستر الدعائي، قائلا:«بحبك وخايف.. قريبا».

أخر أعمال الفنان تامر عاشور

وطرح مؤخرا تامر عاشور، أغنية هتوحشنا من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي وميكس وماستر أمير محروس، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، ونالت إشادات الجمهور.

كما أحيا تامر عاشور، مؤخرًا حفلًا غنائيًا في جامعة الدلتا رفعت شعار كامل العدد وعلق وقتها علي نجاح الحفل عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلا:«اتشرفت بوجودي إمبارح في جامعة الدلتا، وفعلا مش هتكلم على عدد الجمهور، هضرب أرقام في الهوا، ولا هقول نص مليون ولا مليون ولا الكلام ده، بس هقولكم بصوا على الصورة أبلغ من أي أرقام تكون مش صحيحة دول الجمهور اللي بشكرهم واحد واحد - وبشكر إدارة جامعة الدلتا».