تامر عاشور لـ أنغام: أنا ورامي جمال إخوات.. وألحانه حلوة وبتعلم مع الناس

أبدى النجم تامر عاشور إعجابه بألحان الفنان رامي جمال، قائلا: «رامي فنان وألحانه حلوة بتعلم مع الناس، واشتغلت معه في أغنية أنا هاجي على نفسي ومبتهزش.. رامي شاطر وعمل ألحان حلوة علمت مع الناس».

تامر عاشور: أنا ورامي جمال صحاب جدا

وروى تامر عاشور خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، ذكرياته مع الفنان رامي جمال، قائلا: «كنا في سكشن واحد بكلية التربية الموسيقية، وعشنا مع بعض برة الجامعة، شهادة رامي مجروحة، مش دي العلاقة اللي بينا إننا نشكر في بعض خالص، كنا صحاب جدا زي أخويا في بيت واحد».

ولفت إلى أنه من مواليد القاهرة، فقاطعته الفنانة أنغام كاشفة عن أنها من مواليد الإسكندرية، فرد عليها تامر عاشور قائلا إن والده من مواليد المنوفية بينما هو من مواليد القاهرة.

كواليس أغنية «قولوله سماح»

وكشف عن تفاصيل أغنية «قولوله سماح» قائلا إنها من كلمات مصطفى العسال ومن كلمات أحمد المالكي، متابعا: «لحن رائع، وسمعوهالي قبل ما الألبوم ينزل بسنة، وهي من ضمن الأغاني الناجحة جدا».

وأوضح أن الألحان التي يلحنها لا يخصصها في البداية لنفسه أو لغيره، متابعا: «مش بعرف ألحن لنفسي ولا لغيري، مش بقول ألحن كذا لفلان، ولما بلجن مش بفكر وأقول ده يليق على كذا، بكون في المود كله، أنا بتعامل مع نفسي كهاوي مش محترف.. فيه ألحان كتير جدا بعملها عمري ما سمعتها لحد ولا إديتها لحد لا حتى غنيتها».