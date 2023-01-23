وكيل «دفاع النواب» يشيد ببطولات الشرطة: الأمن أغلى ما في الدنيا

أشاد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، باحتفالية ذكرى عيد الشرطة الـ 71، التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بأكاديمية الشرطة.

وقال المصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إن تكريم شهداء الشرطة يأتي ومصر في حالة أمنية جيدة تختلف عن السنوات الماضية في كل قطاعات وزارة الداخلية، معبرًا عن سعادته لتكريم شهداء الشرطة وأسرهم؛ لأنه أمر يجعل رجال الداخلية يضحون بأرواحهم في سبيل الوطن.

تحية لرجال الشرطة

ووجّه اللواء إبراهيم المصري التحية لرجال وزارة الداخلية بكل قطاعاتها؛ وبخاصة قطاع الأمن الوطني الذي حصن البلاد من الإرهاب الأسود، مشيدًا بدخول العنصر النسائي العمل الشرطي؛ إذ إن شأنهم شأن عنصر رجال الشرطة في هذا المضمار.

الحفاظ على أمن الوطن

وأوضح المصري أن الأمن من أغلى السلع في الدنيا ولا يُضاهيها أي سلعة، مقدمًا التحية للمصريين على تفهمهم لدور رجال الشرطة في الحفاظ على أمن الوطن.