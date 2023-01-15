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عزة مصطفى: أزمة الطاقة تؤثر على المخابز الفرنسية والعالم يبحث عن الفرص

كتب:

شريف سليمان
07:06 م | الأحد 15 يناير 2023
الإعلامية عزة مصطفى

الإعلامية عزة مصطفى

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، عن آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية على الساحة الدولية، خاصة الدول النامية التي تأثّرت اقتصاداتها بشكل كبير، وارتفع التضخم فيها، عقب رفع أمريكا أسعار الفائدة.

وقالت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إن اقتصادات الدول النامية تأثرت بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، لافتة إلى أن أزمة الطاقة في فرنسا أثرت على المخابز، الذي طال المواطن الفرنسي.

أضافت عزة مصطفى: «أزمة الطاقة أثّرت على المخابز والعيش في فرنسا، وأسعار الغاز الطبيعي قفزت جدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، والأثرياء الروس تكبدوا خسائر بالمليارات، بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا، والعالم بيفكر إزاي الأزمة بتولد فرص».

وأوضحت أن العالم يُعاني بشكل كبير بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، التي سبقتها أزمة جائحة كورونا.

ولفتت الإعلامية، إلى أنه لا توجد دولة حول العالم بعيدة عن الأزمة الاقتصادية، فالجميع يدفع فاتورة كبيرة، ومنها الدول النامية التي تعاني من التضخم.

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بقلم شريف سليمان