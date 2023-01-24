رقص السياح وتكريم بالمتحف.. الغردقة تحتفل بالعيد القومي

شهدت مدينة الغردقة احتفالات العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر والذي يوافق في شهر يناير من كل عام تزامنا مع الذكرى 53 لمعركة شدوان على شواطئ الغردقة وسطر فيها أهالي مدينة الغردقة ملحمة تاريخية في الصمود 36 ساعة.

ونظمت الفنادق احتفالا خاصا بالعيد القومي للمحافظة بمشاركة السياح الأجانب الذين رقصوا على أنغام موسيقى الأغاني الوطنية حاملين أعلام مصر بمنطقة هاواي شمال مدينة الغردقة.

احتفالات فنادق الغردقة بالعيد القومي

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق الغردقة أعدت تورتة كبيرة تتجاوز 6 أمتار عليها صورة جزيرة شدوان وعلم مصر وتهنئة بالعيد القومي لمحافظة البحر الأحمر بمشاركة السائحين الأجانب الذين رقصوا على أنغام الموسيقى برفقة فرق الأنيميشن والعاملين بالقطاع السياحى وتبادل التهاني.

متحف الغردقة يكرم أبطال شدوان

وأشارت نيرمين حافظ مدير العلاقات العامة بمتحف الغردقة، إلى أن المتحف شارك في احتفالات العيد القومي للمحافظة البحر الأحمر بتوجيه الدعوة لأبطال معركة شدوان وأسر الشهداء وتكريمهم وسط جو يسوده السعادة بذكرى نصر حرب الكرامة.

محافظة البحر الأحمر تحتفل بالعيد القومي

وشهدت إحتفالات مدينة الغردقة بالعيد القومي وضع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر اكليل من الزهور على النصب التذكاري لمقابر الشهداء وافتتاح مدرسة زينب عوض الله للتعليم الأساسي وتطوير وتوسعة مدرسة طه حسين الابتدائية بالغردقة.