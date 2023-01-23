درع التميز لسليم سحاب من مهرجان أيام قرطاج الموسيقية

نال المايسترو المصري العالمي سليم سحاب تكريما خاصا في افتتاح الدورة الثامنة من المهرجان التونسى أيام قرطاج الموسيقية حيث تسلم درع التميز تقديرا لمشواره الفني المشرق والممتد من وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي ومديرة المهرجان الفنانة درصاف الحمداني على مسرح دار الأوبرا بمدينة الثقافة.

سليم سحاب احد اهم الموسيقيين فى الوطن العربى

ياتى تكريم سليم سحاب باعتباره احد اهم الموسيقيين فى الوطن العربى حيث نجح فى وضع بصمات بارزة بمجال الموسيقى العربية شملت عدة مسارات منها اعادة احياء التراث وصياغته بصورة مبتكرة مع الحفاظ على طابعه المتفرد واكتشاف وتقديم اصوات مميزة باتت نجوما لامعة فى عالم الطرب هذا الى جانب تاسيس فرق متخصصة فى مصر ولبنان وانشاء مؤسسات معنية باكتشاف ورعاية المواهب في مجالات الغناء والعزف على الآلات الشرقية والتلحين وقيادة الأوركسترا فضلًا عن تنظيم ورش العمل الفنية بهدف رفع كفاءة العازفين وإقامة الندوات والمؤتمرات لنشر الوعي الموسيقي إضافة الى كتابة مقالات موسيقية نشرت في صحف ومجلات لبنانية وعربية شهيرة .

أيام قرطاج الموسيقية يعد منصة لالتقاء المبدعين

جدير بالذكر ان مهرجان أيام قرطاج الموسيقية يعد منصة لالتقاء المبدعين الموسيقيين والتبادل الفني والثقافي والتعريف بالأعمال الموسيقية والمشاريع الجديدة وإبراز أصحاب المواهب الموسيقية الصاعدة ودعمهم في الترويج لأعمالهم والتعبير عن انفسهم ، وجاءت دورته الثامنة بمشاركة 40 عرضا فنيا متنوعا من 18 دولة عربية وأفريقية وأوروبية وتستمر فعالياتها حتى 28 يناير الجاري وتشارك مصر بها من خلال فريق مسار إجباري .