مصرع طفل سقط من قطار في الرحمانية بالبحيرة

لقي طفل مصرعه قبل قليل، جراء سقوطه من قطار بالقرب من محطة قطار الرحمانية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفل سقط من قطار بالبحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة الرحمانية يفيد استقبال المستشفى جثة طفل إثر سقوطه من القطار بمحطة الرحمانية، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية الطفل المتوفى

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة طفل يدعى «أسامة. ا. ا»، 12 سنة، مقيم مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.