اقرأ غدا في عدد الوطن.. «الشرطة» تجدد العهد بعيدها: دماؤنا فداء لأمن مصر

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسي»: ثقتي في الله والشعب مُطلقة

الاحتفال بعيد الشرطة الـ «71» بحضور الرئيس وكبار رجال الدولة وأسر الشهداء

الرئيس للمواطنين: سنعبر الأزمة الاقتصادية وآثارها بالعمل المخلص

قضينا على الإرهاب بنسبة 100%.. وسنحتفل قريبا في العريش ورفح والشيخ زويد

لازم نفضل فاكرين تضحية أبطال الجيش والشرطة.. والشهداء قدموا أرواحهم ليظل الوطن مرفوع الرأس

أسر الشهداء والأبطال: سعداء بتكريم الرئيس

وزير الداخلية: الاستراتيجية الأمنية المعاصرة حققت نقلة نوعية في مواجهة الجريمة

مباحثات «مصرية - أمريكية» لتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي

«السيسي»: دعم استقرار المنطقة ضرورة.. و«بيرنز»: مصر مركز ثقل ودعامة الأمن

حصاد 3 سنوات من مواجهة الفيروس: وضع وبائي مستقر والوفيات «صفر»

مصر تقهر «كورونا»

منظمة الصحة العالمية: مصر واجهت الجائحة بكفاءة عالية ومنظومة متكاملة حمت المواطنين

«عبدالغفار»: «الصحة» وضعت خطة لتأمين المنافذ واستضافت فعاليات رياضية وفنية أثناء الوباء

مستشار الرئيس: قدمنا نموذجاً في إدارة الأزمة ووفرنا الأدوية.. ودشَّنا مستشفيات ميدانية بسعة هائلة

أستاذ كبد: قوائم المبادرة الرئاسية ساعدتنا على التطعيم السريع وتقليل «الإصابات والوفيات»

«مدبولي»: 7 مليارات دولار قيمة التعاون مع البنك الدولي

رئيس الوزراء: الشراكة تخلق فرص عمل وتحسن القدرة على مواجهة الأزمات

«الري»: مشروعات تنموية بجنوب السودان لخدمة الأشقاء

«دوامة وصفقة منتظرة»

الزمالك يداوي جراحه أمام غزل المحلة للهروب من المركز الخامس ومصالحة الجماهير

المرشح لهجوم الأهلي يسجل هدفا كل 15 مباراة

مدرب المنتخب يتابع محمد هاني وسمير فكري وجبنة وكريم طارق

الصفحة الثانية

«الشرطة» تُجدد العهد في «عيدها»: دماؤنا فداء لأمن الوطن

«السيسي»: قضينا على الإرهاب بنسبة 100%.. وسنعبر الأزمة الاقتصادية

الرئيس: سنحتفل قريباً في العريش ورفح والشيخ زويد

لازم نفضل فاكرين تضحية أبطال الجيش والشرطة

مساندة محدودي الدخل التزام ثابت للدولة لم ولن يتغير

الشعب واعٍ ويدرك تعقيدات المنطقة وانعكاساتها على الداخل ولديه قدرة كبيرة على تحدي المستحيل

المشروعات القومية مهمة لخدمة الشعب ورفع معدلات التنمية

الفجوة الدولارية ليست وليدة اليوم وجوهرها ضعف قدراتنا الإنتاجية والتصديرية

زيادة التصنيع والتصدير قضية مفصلية لمصر

المشهد العالمي معقَّد

«حياة كريمة».. حق مشروع وليست رفاهية

الموت من أجل الوطن

بيئة استثمارية لازمة للتنمية

مصر خالية من الإرهاب

أسئلة مهمة ومشروعة للمصريين

المصريون حافظوا على الدولة بروح الصمود

احتفالية خاصة في العريش ورفح والشيخ زويد

صعوبات بالغة تواجه الاقتصاد العالمي

الصفحة الثالثة

وزير الداخلية: نعاهدكم على تحمُّل مسئولية حماية الوطن ومواجهة استهداف وعي أبنائنا.. ومواجهة الإرهاب أبرز التحديات

اللواء محمود توفيق: الاستراتيجية الأمنية المعاصرة حققت نقلة نوعية في مواجهة الجريمة.. نواجه عدوا غير ظاهر يسعى لتضليل أفكار الشباب عبر ما يسمى «حروب الجيل الرابع والخامس».. نبذل جهوداً حثيثة لتحقيق مفهوم الأمن الشامل.. نكثف الجهود لمكافحة جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية

استحداث نظم خدمية لذوي الهمم وكبار السن

ومواكبة الطفرة الحضارية بتأمين كامل للمجتمعات العمرانية الجديدة

استحداث نظم خدمية لذوي الهمم وكبار السن

نواجه عدوا غير ظاهر

مواجهة الإرهاب أبرز التحديات

حققت نقلة نوعية في مواجهة الجريمة

تحويل السجون إلى مراكز نموذجية للإصلاح

تأمين المجتمعات العمرانية الجديدة

إجهاض الأنشطة الإجرامية للعصابات الدولية

جهود الداخلية في 2022

الصفحة الرابعة

الرئيس يكرّم أسر الشهداء والأبطال.. بذلوا الروح والدماء لأجل الوطن

الشهيد أحمد جابر نصار

المقدم الضبيعي

الرائد عبدالرحمن عادل شهيد حادث الإسماعيلية

الشهيد مجند محمد عاطف

الشهيد محمد حسان بركات

عيد يونس عبدالحميد شهيد العمل

أسر الشهداء والأبطال: سعداء بتكريم الرئيس.. ومساندة الشرطة واجب وطني

«أم الشرطة المصرية»: «السيسي» يقدّر الجميع ويعطي كل ذي حق حقه.. ومنى ذوالفقار: تكريم عزيز لبطولات خالدة

رجال الشرطة.. ملحمة البطولة عرض مستمر

«رفعت».. حيَّته إنجلترا لبطولته

«عبدالوهاب» فقد ذراعيه.. حب الوطن أهم

«درويش».. أول شُرطي بدرجة دكتور

الصفحة الخامسة

حصاد 3 سنوات من مواجهة الفيروس منذ انتشاره عالميا.. وضع وبائي مستقر والوفيات «صفر»

مصر تقهر «كورونا»

خطة التطعيم

معدلات الحصول على اللقاحات

جهود الدولة لتوفير اللقاحات

الجيش الأبيض

تجاوزنا الأزمة

معدلات نمو رغم الصعاب

30 مليون جرعة لقاح لأفريقيا

الصفحة السادسة

بشهادة «الصحة العالمية».. مصر واجهت الجائحة بكفاءة وحمت المواطنين.. ووضعت خطة تأمين واستضافت فعاليات عالمية

توجيهات بتجهيز المستشفيات لاستقبال المصابين

تخصيص 30 مركزا لإجراء تحاليل السفر

مصر وضعت خطة طبية محكمة لمنع تفشي «كورونا»

مصر نجحت في استقبال بطولات عالمية

التعامل باحترافية كاملة مع الفيروس

تخصيص 27 مركزا للرصد والمتابعة للوضع الوبائي

خلال الجائحة لم تتوقف المبادرات الصحية الرئاسية

تأمين حصة المواطن من اللقاحات.. واكتفاء ذاتي من الإنتاج.. وتصدير إلى أفريقيا

مصر أول دولة في أفريقيا تستقبل اللقاحات.. وخصصت مراكز لتطعيم المواطنين المسافرين.. وممثل «الصحة العالمية»: تجربة رائدة

«الصحة»: إنتاج 50 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» داخل شركة «فاكسيرا»

مستشار الرئيس للشؤون الصحية: لم نعانِ من نقص أدوية علاج «كورونا».. والرئيس يتابع الموقف الوبائي باهتمام

«تاج الدين»: قدّمنا نموذجا رائدا في إدارة الأزمة.. والطبيب المصري أثبت كفاءته عالميا

الصفحة السابعة

«العزل المنزلي» وبروتوكولات العلاج.. أبرز أدوات محاصرة الفيروس وزيادة معدلات التعافي بنسبة 90%

«حسني»: خصصنا فرقا للمرور على الحالات بالمنازل.. والبروتوكول المصري الأفضل عالميا.. و«العسال»: الدولة وفرت جميع أدوية «كورونا» ولم نعانِ أي نواقص.. والتحدي الأكبر رفع وعي المواطنين

دور الأطقم الطبية

وضع أول بروتوكول علاج مصري وتوزيعه على مستشفيات العزل

تخصيص فرق طبية للمرور على المنازل لتسجيل بيانات الإصابة

الاعتماد على 800 سيارة قوافل علاجية في قاعدة بيانات الترصد الوبائي

بروتوكول العلاج أسهم في رفع معدلات الشفاء لأكثر من 90%

توفير أدوية معالجة الفيروس و90% منها تصنع محليا

«حياة كريمة» في الصفوف الأولى للتخفيف عن الفئات الأكثر تضرّرا

جهود المؤسسة أسهمت في الحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس بمساعدة العمالة غير المنتظمة وغير القادرين

«رد الجميل» وفّرت الحماية لـ«الأكثر احتياجا» والمساعدات وصلت إلى أبعد قرية على الحدود

إسماعيل سليم: قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية أسهمت في تحصين أصحاب الأمراض المزمنة ضد «كورونا»

أستاذ كبد: استهداف المسجلين بـ«100 مليون صحة» بالتطعيم قلل نسبة الإصابة والوفيات

دور الدولة في علاج مرضى الفيروسات

الصفحة الثامنة

لقاء الوداع

«ساماتا» المنتظر

المرشح الجديد لهجوم الأهلي يسجل هدفا كل 15 مباراة.. معروض للبيع لتراجع مستواه.. والفريق فى مرمى «البنك»

فرصة من ذهب

4 عناصر جديدة في حسابات الفراعنة.. و«الشباب» يدخل مرحلة الجد

الألقاب لا تتحقق هكذا

سقوط «الثواني الأخيرة» يقلب الأوضاع في مانشستر يونايتد

عقلية اللاعبين محل شك.. ونصائح: «تعلموا من محرز»

الخروج من الدوامة

الزمالك أمام المحلة للهروب من «الخامس»

و«المرتدة» سلاح «زعيم الفلاحين»