ابنة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار: أول مرة أحضر تكريم لوالدي على أنه بطل وطني

كشفت منى ذو الفقار، ابنة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، كواليس تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسم والدها، اليوم، على هامش احتفالات عيد الشرطة الـ 71 بأكاديمية الشرطة.

بطل وطني تطوع للكفاح ضد المحتل الأجنبي

وقالت ابنة صلاح ذو الفقار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، عن التكريم: «كنت طايرة، أول مرة أحضر تكريم لبابا على أنه بطل وطني تطوع للكفاح ضد المحتل الأجنبي، وشارك الفدائيين المقاومة في الدفاع عن الوطن».

ملحمة الشرطة بمعركة الإسماعيلية

وأضافت أنه للمرة الأولى تحضر تكريم لوالدها الذي شارك في ملحمة الشرطة بمعركة الإسماعيلية يوم 25 يناير 1952، واستطاع التصدي مع مجموعة من أبناء الوطن الشرفاء، للمحتل الأجنبي، ورفضوا تسليم المدينة، ودافعوا عنها حتى اللحظة الأخيرة.

وأوضحت منى ذو الفقار أن العائلة فخورة جدًا وفي غاية السعادة بهذا التكريم الذي جاء في وقته، لافتة إلى أن والدها كان ضابطا للشرطة، وعمل مدرسًا في كلية البوليس، وتولى مسؤولية انتقال المستجدين في الشرطة للحياة الشرطية.

العدوان الثلاثي على مصر

ولفتت ابنة صلاح ذو الفقار، إلى أنه أيام العدوان الثلاثي على مصر، توجه والدها إلى خط القناة رفقة مستجدين من رجال الشرطة، وحصل على نوط الواجب من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بسبب ذلك الموقف.