إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم تاكسي برصيف أمام مزلقان في الشرقية

أصيب 4 أشخاص بإصابات ما بين متوسطة وبالغة نتيجة اصطدام تاكسي أجرة «القاهرة» برصيف أمام مفارق أبو شلبي بالصالحية الجديدة في محافظة الشرقية، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير البحث الجنائي اللواء محمد الجمسي يفيد وقوع حادث تصادم سيارة أجرة القاهرة برصيف «تل توار» بالطريق أمام مفارق أبو شلبي بالصالحية الجديدة، وأصيب 4 أشخاص كانوا يستقلون المركبة، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته.

وكانت شرطة النجدة تلقت إشارة تفيد وقوع حادث تصادم سيارة أجرة برصيف أمام مزلقان أبو شلبي بالصالحية الجديدة، ما أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم سائق التاكسي الأجرة.

الدفع بـ3 سيارات لنقل المصابين

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد 3 سيارات إلى موقع الحادث فيما تم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

محضر بالواقعة

تحرر المحضر اللازم بالواقعة فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.