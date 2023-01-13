إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بقنا

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، ونقلوا جميعا إلى مستشفى قنا العام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

تلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بقرية الجبلاو في مركز قنا.

مرفق إسعاف قنا

وتبين وفق بيان إسعاف قنا، إصابة 4 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بقرية الجبلاو في مركز قنا، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

حادث الطريق الصحراوي الغربي في قنا

كان الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية المراشدة، شهد إصابة 3شباب، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي .

كان إسعاف قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بوجود حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية المراشدة في الوقف، وأسفر عن إصابة 3 شباب، الذي جرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام.