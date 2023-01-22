إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل ودراجة نارية بالمنيا

أصيب 4 أشخاص اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية دون لوحات معدنية بسبب السرعة الزائدة، وذلك على الطريق الزراعي السريع أمام مركزي ملوي جنوب محافظة المنيا.

حادث تصادم بمركز ملوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية بدون لوحات معدنية بالطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان» شمال كوبري مركز ملوي، ما اسفر عن وقوع عدد من المصابين.

نقل 4 مصابين للمستشفى

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة مرسي مسعود، 50 عاما، صالح صبحي، 54 عاما، عبد الفتاح شعبان، 67 عاما، خالد محمد، 47 عاما، ويقيمون في مركز ملوي.

وتم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ على التروسيكل والدراجة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.