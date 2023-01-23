السجن 3 سنوات لمتهم بالاعتداء على طفلة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم «م.ج.ع»، بالسجن 3 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدي على المجني عليها «ي.م.م»، طفلة لم تتجاوز 11 عاما، وذلك في القضية المقيدة برقم 10741 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العطارين.

تفاصيل القضية

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد ببلاغ من والد المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي عليها، بمحل سكنهم بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العطارين، أن المتهم على علاقة سابقة بوالدة المجني عليها الطفلة التي لم تتجاوز من العمر 11 عاما، واعتياد الأم الذهاب إلى مسكن عائلة المتهم وبصحبتها أبناؤها ومنهم المجني عليها.

تحرير محضر بالواقعة

واستغل المتهم استغراق المجني عليها (طفلة صغيرة) في نومها وتعدى عليها بيده، وتفاجأت المجني عليها بوجود المتهم بجوارها، فصرخت وأبلغت والدتها التي قامت بتصوير المتهم وعند عثور الأب على تلك الصور، قام بإبلاغ الشرطة وتحرر محضر بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية والتي أصدرت حكمها السابق، عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، وألزمته بالمصاريف الجنائية.