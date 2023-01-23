السيطرة على حريق في أرض فضاء غرب الإسكندرية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق بأرض فضاء بمنطقة اللبان وسط المحافظة، دون إصابات أو خسائر مادية بسبب فراغ الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات حي الجمرك غرب المحافظة، بلاغا يفيد بحريق في الإسكندرية اليوم والذي اندلع في أرض فضاء بمنطقة اللبان غرب المحافظة، دون وجود أي إصابات بين المواطنين.

السيطرة على حريق في الإسكندرية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية لمكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى العقارات المجاورة أو الممتلكات العامة.

السيطرة على الحريق دون خسائر

ولم ينتج أي خسائر مادية أو بشرية عن هذا الحريق بسبب فضاء الأرض، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.