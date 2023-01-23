«الأعلى للإعلام» يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة الـ71

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ 71 لعيد الشرطة.

وقال المجلس: «يسعدني ويشرفني أن أرفع لكم أصدق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين به بمناسبة عيد الشرطة».

وأضاف أن تلك الذكرى الخالدة التي ضرب فيها رجال الشرطة أكبر النماذج في التضحيات للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وحماية أبنائه، ستظل مبعثا للفخر للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن رجال الشرطة كانوا وما زالوا يقدمون أرواحهم ودماءهم الطاهرة الذكية فداءً لهذا الوطن في مواجهة الإرهاب والجريمة؛ حتى سقط منهم مئات الشهداء، من أجل عزة وكرامة وطننا الغالي وشعبنا الأبي الكريم.

وتابع المجلس: «إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر دولة مدنية حديثة قادرة على صناعة مستقبل أفضل لشعب مصر العظيم»، وندعو الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام عليكم سيادتكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم الله لمصر زعيما لها وقائدًا لمسيرتها نحو المجد والرفعة والرفاهية، كما ندعو الله أن يوفق سيادتكم ويسدد خطاكم في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر الغالية.