ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بالمحلة

تمكنت وحدة مباحث المحلة الكبرى من ضبط 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية، متخذين من أحد المنازل المهجورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي وبيع المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بضبط 3 أشخاص

وكان مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز المحلة، من ضبط 3 عناصر إجرامية، متخذين من أحد المنازل المهجورة وكرا لبيع المواد المخدرة، بطريق بشبيش المحلة الكبرى.

منزل مهجور في بشبيش

جاء ذلك بعد توافر معلومات وتحريات أجرتها وحدة مباحث المحلة الكبرى، برئاسة الرائد محمد عمارة، بقيام 3 اشخاص بالاتجار في المواد المخدرة داخل أحد المنازل المهجورة على طريق قرية بشبيش، وبحوزتهم أسلحة نارية، وبعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، واستهداف المنطقة المشار إليها، تمكنت قوات الشرطة من ضبط 3 متهمين.

حبس المتهمين 4 أيام

وعثر بحوزتهم على 2 بندقية آلية، وعدد واحد فرد خرطوش وكمية من الطلقات والذخائر لذات العيار و800 جرام من مخدر الهيروين، وعدد 15 فرش حشيش، وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة، وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان عام مركز شرطة المحلة الكبرى، والتحفظ على أحدهم في مستشفى المحلة بعد إصابته أثناء القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وقال محمد طارق العريان، المحامي والخبير القانوني، إن أقصى عقوبة هي الإعدام وأقلها 3 سنوات، طبقا لمواد القانون رقم 33 و34 من قانون العقوبات، كل من تاجر وأحرز أو اشترى المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها، وكل قضية يتم الحكم من خلال القيد والوصف.