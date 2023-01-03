القبض على 6 تجار مخدرات في حملة أمنية بالقاهرة

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى مكافحة ذلك النشاط الإجرامى عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :- ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى) حال إستقلالهما سيارة، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7,5 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول). ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام - مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواه" - 2 هاتف محمول).

ضبط بحوزتهما 1,300 كيلو جرام حشيش

ضبط (شخصين - مقيمين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) .. حال تواجدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض "سكين" - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

ضبط (شخصين) .. حال إستقلالهما سيارة "ربع نقل" بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (عدد 4800 قرص من عقار "الترامادول" - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بمحل سكنه.. وبحوزته (عدد 1013 قرص مخدر لعقاقير "مختلفة الأنواع" - مبلغ مالى - هاتف محمول). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.