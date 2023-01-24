حالة الطقس في المحافظات خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع المرتفع السيبيري

بالتزامن مع اقتراب وصول المرتفع السيبيري إلى مصر يهتم المواطنون بمعرفة حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في المحافظات، حيث تؤثر ظاهرة الشبورة المائية في مختلف المحافظات مع نشاط ملحوظ لحركة الرياح على بعض المناطق، وسط طقس معتدل نهارا مائل البردة ليلاً مشمس مع بعض المحافظات.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع المرتفع السيبيري

وعن حالة الطقس خلال الأيام القادمة بعد إعلان وصول المرتفع السيبيري إلي مصر خلال الأيام المقبلة خاصة مع نهاية شهر يناير الجاري ومطلع فبراير، حيث تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى مع عودة سقوط الأمطار على مختلف المحافظات لاسيما السواحل الشمالية.

تأثر البلاد بالمرتفع السيبيري

وتشير توقعات الأرصاد الجوية أن حالة الطقس خلال الأيام القادمة في المحافظات تشهد يوم الأربعاء 25 يناير تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحاً على الطرق الرئيسية المؤدية من وإلي السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وتكون كثيفة على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فيما تتعرض مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد إلي نشاط لحركة الرياح.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم الخميس القادم 26 يناير تتأثر البلاد بتكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية المؤدية من وإلي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فيما تنشط حركة الرياح على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفاوتة.

فيما يشهد طقس يوم الجمعة 27 يناير نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متفاوتة مع اختفاء ظاهرة تكون الشبورة المائية.

وفيما يتعلق بحالة الطقس يومي السبت 28 يناير والأحد 29 يناير يكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متفاوتة.

يذكر أن البلاد تتأثر خلال هذه الأيام، بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس والإحساس بارتفاع درجة الحرارة.

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