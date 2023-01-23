حالة الطقس غدا في المحافظات.. شبورة كثيفة ونشاط لحركة الرياح

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، حيث تشير التوقعات إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والتي تربط بين محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى نشاط للرياح على مختلف المحافظات على مدار اليوم.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد تكون الشبورة المائية الكثيفة على القاهرة والجيزة والدقهلية، والتي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية لا سيما في الساعات الأولى من الصباح، مع نشاط لحركة الرياح التي تصل سرعتها إلى 30 كيلومترا في الساعة مع طقس مشمس، وسجلت العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

حالة طقس الثلاثاء في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في محافظات الوجه البحري، تشهد تكون الشبورة المائية وطقسا مشمسا، وتسجل العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 11 درجة، مع نشاط للرياح تصل إلى 22 كيلو مترا في الساعة.

وأكدت الأرصاد الجوية أن طقس غد في محافظات الصعيد مائل إلى البرودة ليلا في شمال الصعيد، حيث تسجل الصغرى 5 درجات والعظمى 21 درجة، مع رياح نشطة تصل إلى 30 كيلومترا في الساعة، فيما جاء طقس جنوب الصعيد معتدلا نهارا وليلا مع رياح تصل سرعتها إلى 26 كيلومترا، وتبلغ العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات.

الظواهر الجوية المتوقعة في طقس غدٍ

وتتكون الشبورة المائية الكثيفة على محافظات السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والبحر الأحمر مع طقس مشمس وبارد ليلا، وتصل سرعة الرياح إلى 34 كيلومترا في الساعة.