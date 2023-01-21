الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات: شبورة مائية ونشاط للرياح

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات حيث تشير التوقعات إلى تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية على بعض المحافظات وسط نشاط للرياح التي تزداد حدتها على جنوب سيناء والبحر الأحمر، مع طقس مشمس على بعض المحافظات ومائل إلى البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح نظرا لانخفاض الرؤية الأفقية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات ذكر بيان هيئة الأرصاد تعرض محافظات القاهرة الكبري إلى طقس بارد ليلا مشمس نهارا مع تكون الشبورة المائية وتصل سرعة الرياح إلى 22 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 20 درجة وبلغت الصغرى 11 درجة.

حالة الطقس غدا الأحد

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في محافظات الوجه البحرى سجلت العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة مع طقس مشمس نهارا مائل إلى البرودة ليلا وفي الصباح الباكر وتكون الشبورة المائية، فيما سجلت العظمي 20 درجة وبلغت الصغرى 11 درجة.

الظواهر الجوية بحالة الطقس غدا في المحافظات

وتنعدم فرص تكون الشبورة في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر حيث يسود طقس مشمس مائل إلى البرودة ليلا مع نشاط لحركة الرياح تصل إلى أقصى سرعة لها غدا في جنوب سيناء حيث سجلت 28 كيلو متر في الساعة.

وتنخفض درجات الحرارة الصغرى في محافظات شمال الصعيد غدا حيث سجلت 6 درجات مئوية وبلغت العظمى 21 درجة مع طقس مشمس مائل إلى البرودة ليلا وتكون الشبورة المائية.

وعن حركة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة تصل إلى 1.75 متر وتكون شمالية غربية، فيما تكون سرعتها في البحر المتوسط 1.75 وتكون شمالية شرقية.