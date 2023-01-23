عودة المياه بعد انقطاعها 8 ساعات في عدة مناطق بالإسكندرية.. «كسر مفاجئ»

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أنه تم الانتهاء من عملية إصلاح الكسر المفاجئ للخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بمحطة مياه شرقي، مؤكدة عودة المياه بالضغوط الطبيعية.

جاء ذلك بعدما نجحت شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية في إصلاح الكسر المفاجئ بالخط الناقل للمياه خط طرد قطر 1000 مم محطة مياه شرقي، والذي سبب انقطاع المياه في عدة مناطق بـ3 أحياء كبرى متمثلة في الجمرك وسط وشرق الإسكندرية، لقرابة 8 ساعات.

أماكن عودة مياه الشرب في الإسكندرية

وعادت مياه الشرب بالضغوط الطبيعية في 12 منطقة كبرى في الإسكندرية شهدت انقطاع المياه خلال الساعات الماضية، والتي تمثلت في الآتي:

- منطقة بحري

- منطقة المنشية

- منطقة محطة الرمل

- منطقة الأزاريطة

- منطقة الشاطبي

- منطقة كامب شيزار

- منطقة الإبراهيمية

- منطقة سبورتنج

- منطقة كيلوباترا

- منطقة سيدي جابر

- منطقة محرم بك

- منطقة محطة مصر.

خط ساخن لاستقبال الشكاوى بشركة مياه الشرب

وأوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن إمكانية التواصل مع الشركة لتقديم الشكاوى والتواصل من خلال الخط الساخن 125، أو من خلال البوابة الإلكترونية للشركة عن طريق الموقع الرسمي للشركة.