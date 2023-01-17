أسعار اللحوم اليوم في منافذ التموين ومحلات الجزارة.. تبدأ من 104 جنيهات

كميات كبيرة ومتنوعة من اللحوم ومشتقاتها، تحفل بها منافذ وزارة التموين والجمعيات الاستهلاكية، في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أن أسعار اللحوم اليوم، في تلك المنافذ أقل بكثير من أسعارها داخل محلات الجزارة بالأسواق.

وتستعرض «الوطن»، ضمن المتابعات السعرية اليومية، أسعار اللحوم اليوم، داخل منافذ التموين، ومحلات الجزارة، وجاءت كالتالي:

أسعار اللحوم اليوم في منافذ التموين

- كيلو اللحمة البلدي الطازجة سجل 140 جنيها.

- كيلو اللحم المفروم من النوع البرازيلي سجل 115 جنيها.

- سعر الكيلو من اللحم المجمد البرازيلي سجل 135 جنيها.

- كما سجل كيلو الكبدة المجمدة البرازيلي 104 جنيهات.

أسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة

تراوح سعر كيلو اللحم الضأن الطازج ما بين 180 و250 جنيها.

وتراوح سعر كيلو كباب الحلة الطازج اليوم بين 180 لـ220 جنيها.

سعر كيلو الكبدة الكندوز سجل الكيلو بين 170 و190 جنيها.

تراوح سعر كيلو البفتيك بين 200 حتى 220 جنيها للكيلو.

تراوح سعر الكبدة الضأن بين 170 حتى 190 جنيها.

اللحم الجملي تراوح سعر الكيلو بين 155 حتى 180 جنيها.

- اللحم المفروم تراوح سعره بين 175 و190 جنيهًا للكيلو.

- اللحم البتلو تراوح سعره بين 195 و210 جنيهًا.

- السجق البلدي سجل بين 170-180 جنيها.

- الموزة البلدي بقري الكيلو 200-220 جنيها.