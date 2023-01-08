«مساء dmc» يسلط الضوء على انطلاق معرض «صنع في دمياط»: خصومات تصل لـ30%

سلط برنامج dmc، على قناة dmc، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري، الضوء على انطلاق فعاليات معرض «صنع في دمياط»، للعام الثالث على التوالي.

وقالت الإعلامية إيمان الحصري، إن هذا المعرض مهم للغاية، لأنه سيوفر المزيد من فرص العمل، كما أن أهالي دمياط في حاجة إلى كل الدعم، حتى تعود هذه الصناعة بقوة شديدة.

وقالت هدير جميل مراسلة القناة من أرض المعارض في مدينة نصر، إن هذه الدورة استثنائية، وتشهد أسعارا استثنائية، مشيرةً إلى أن هذا المعرض لا يشهد أي معروضات مستوردة، والتخفيضات تصل إلى 20%، بعدد كبير من الألوان، وخلال 20 يوما بحد أقصى يمكن استلام البضاعة.

وأشارت مراسلة القناة، إلى أن ثمن بعض أطقم المعرض يصل إلى 15 ألف جنيه، وهو سعر في متناول الجميع، كما ان بعض هذه المعروضات يتم تصديرها، لافتةً إلى أن المعرض يشهد في دورته الحالية تخصيص قسم للإكسسوارات المنزلية (الأنتيكات) بجودة عالية وأسعار مميزة، كما أن كل الأخشاب جرى تخصيص خصم قدره 20%، و30% للكريستال.