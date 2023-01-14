«مساء DMC» يستضيف باند brass sound band بمناسبة مرور 6 سنوات على انطلاق القناة

حل أفراد باند brass sound band ضيوفا على حلقة اليوم من برنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة DMC، في يوم خاص للقناة، بمناسبة احتفالها بالذكرى السادسة على انطلاقها.

وقال حسن أحمد مؤسسة الباند، إنه يتكون من 15 عازفا يلعبون مزيجا من الآلات، ما بين آلات نحاسية وآلات إيقاع، ويتم توزيعها بواسطة أحد العازفين، كما يلعب الباند أشكالا كثيرة ومختلفة من المزيكا يتم وضعها في صياغة تعبر عن الباند.

وأضاف: «نقدم حفلات داخل وخارج مصر، شاركنا في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، ومهرجان في فرنسا وآخر بإيطاليا، نلعب المزيكا بشكلين، على المسرح ووسط الناس، حيث تتداخل آلاتنا مع الجمهور ونشيع حالة من البهجة بينهم».

وحول كأس العالم بقطر، قال أدهم أحمد عازف ومؤلف موسيقي: «تلقينا دعوة للمشاركة قبل 6 أيام من المونديال، وكنا الباند المصري الوحيد المشارك، مثلنا مصر والبلاد العربية كلها وقدمنا كل انواع المزيكا وسط تنوع الثقافات والأجواء كانت احتفالية، ومن ثم، كان هناك مناسبة مميزة لتقديم مزيكا تعبر عنا بشكل احتفالي مختلف».