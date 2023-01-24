«مش ليك» أغنية رامي جمال لعيد الحب 2023.. من إنتاجه الشخصي

يستعد الفنان رامي جمال لطرح أغنية جديدة لمناسبة عيد الحب التى سيتم الاحتفال بها فى الرابع عشر فى شهر فبراير المقبل.

رامي جمال: أغنيتي الجديدة من إنتاجي

وأوضح جمال لـ«الوطن» أن أغنيته الجديدة ستكون بعنوان «مش ليك» وستكون من إنتاجه الشخصي فى أول أعماله الإنتاجية من آر جي ميوزيك وستقول كلماتها «أنا خلاص مش ليك، لو أنا جيت هأذيك».

رامي جمال يطلق شركة rg music

رامي جمال كان قد أعلن انفصاله عن شركة نجوم ريكوردز، قال عنها فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شكرا شركة نجوم ريكوردز على كل حاجة حلوة عملتوها.. أتمنى لكم التوفيق وأتمنى لنفسي في المرحلة الجاية تبقى نجاح وخير».

وكان رامي جمال، حقق نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال طرحه كليبه الجديد «قمر ومنور»، وصدر حينها بيان: «رغبة شركة الإنتاج نجوم ريكوردز في الترويج للسياحة المصرية، من خلال التصوير في سهل حشيش، حيث تم التصوير قرابة الثلاثة أيام».

وأضاف البيان: «إلى أنه تمت الاستعانة بالمخرج جون بيريز، في التعاون الثاني معه عقب أن قدمنا من قبل كليب أوعديني»، وحقق نجاحاً كبيراً وقتها».