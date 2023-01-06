رامي جمال يعلن انفصاله عن «نجوم ريكوردز»: شكرا على كل حاجة حلوة

أعلن المطرب رامي جمال، انفصاله عن شركة «نجوم ريكوردز»، بعد تعاونه معها لسنوات طويلة من خلال إنتاجها لمجموعة كبيرة من أغانيه السابقة.

رامي جمال يعلن انفصاله عن «نجوم ريكوردز»

ونشر رامي جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شكرا شركة نجوم ريكوردز على كل حاجة حلوة عملتوها.. أتمنالكم التوفيق وأتمنى لنفسي في المرحلة الجاية تبقى نجاح وخير».

رامي جمال يروج للسياحة بـ«قمر ومنور»

وكان رامي جمال، حقق نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال طرحه كليبه الجديد «قمر ومنور»، وصدر حينها بيان: «رغبة شركة الإنتاج نجوم ريكوردز في الترويج للسياحة المصرية، من خلال التصوير في سهل حشيش، حيث تم التصوير قرابة الثلاثة أيام».

وأضاف البيان: «إلى أنه تمت الاستعانة بالمخرج جون بيريز، في التعاون الثاني معه عقب أن قدمنا من قبل كليب أوعديني»، وحقق نجاحاً كبيراً وقتها».

تفاصيل أغنية قمر ومنور

وجاءت أغنية «قمر ومنور» من كلمات عمرو المصري، وألحان محمود أنور، وتوزيع أسامة الخطيب، وإشراف ياسر خليل، وإنتاج «نجوم ريكوردز» وكانت واحدة من ضمن أغنيات ألبوم «يستاهل بوستين».