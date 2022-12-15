«البطة السودا».. أول أغنية تجمع رامي جمال وأحمد سالم في فيلم شلبي

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم شلبي، للفنان كريم محمود عبد العزيز، طرح أغنية فيلم شلبي، التي تحمل عنوان «البطة السودا»، ويتعاون فيها المطرب رامي جمال مع المطرب الشاب أحمد سالم.

نشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة، فيديو قصير للفيلم، يتضمن جزء من كلمات الأغنية، التي من المقرر أن تطرح فى الرابع من شهر يناير المقبل.

رامي جمال وأحمد سالم يقدمان أغنية فيلم شلبي

وتقول كلمات الأغنية:

آه لو ابن البطة السودة تضحكله الأيام

ضربة حظ تكون مظبوطة بالدنيا يا سلام

فيلم شلبي تدور قصته حول الشاب صابر

فيلم شلبي تدور قصته حول شاب يدعى صابر، يعمل ببيت رعب في إحدى الملاهي، ويحقق صابر حلمه بتصميم عروسة ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداثا مشوقة مع أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة والمغامرة لتغيير حياته وتتوالى الأحداث وهو من بطولة الفنانة روبي وبيومي فؤاد وسليمان عيد وحاتم صلاح ومحمد محمود وغيرهم والفيلم من إخراج بيتر ميمي