قناة القاهرة الإخبارية: الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا 500 مليون يورو لمواجهة روسيا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «الاتحاد الأوروبي يقر منح أوكرانيا 500 مليون يورو»، وقال التقرير: «استمرارا للدعم الأوروبي لأوكرانيا صدق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو».

45 مليون يورو لأوكرانيا

وأضاف التقرير: «لم يكن هذا هو القرارا الوحيد الداعم لكييف، وإنما تمت الموافقة أيضا على تخصيص 45 مليون يورو أخرى لدعم بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب العسكري لأوكرانيا».

وتابع: «الاجتماع لم يغفل قضية أثارت الجدل في أوساط الحلفاء الغربيين، وهي مسألة تسليم ألمانيا دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، وفي محاولة لتوضيح موقف برلين قالت وزيرة الخارجية الأمريكية إن بلادها لن تعارض أي دولة ترغب في تزويد البجيش الأوكراني بهذه الدبابات».

بولندا ماضية في تسليم أوكرانيا الدبابات

واستطرد: «في المقابل تجاهلت بولندا الأمر وأكدت أنها ماضية قدما في تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد 2، حتى لو لم تحصل على موافقة ألمانيا، معتبرة أن الأهم في الوقت الراهن هو الضغط على برلين لتغيير هذا المسار، وبناء تحالف حول القضية».

وأوضح: «أستونيا دخلت على خط الأزمة هي الأخرى، وأشار وزير خارجيتها إلى أن برلين هي المحرك لأوروبا، ومن هذا المنطقة فهي تتحمل مسؤولية خاصة تجاه أوكرانيا».