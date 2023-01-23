«وول ستريت»: أوكرانيا استهلكت مخزون 7 سنوات من الأسلحة الأمريكية

أشارت صحيفة وول ستريت جورنال، إلى أن هناك دراسة عسكرية كشفت عن نقص كبير في مخزون السلاح الأمريكي بسبب أوكرانيا التي استهلكت مخزون 7 سنوات من إنتاج أميركا لصواريخ جافلين.

وأضافت الصحيفة أن مخزون السلاح الأمريكي الحالي غير كاف في وقت الحرب، فيما خرج رئيس قيادة الأسطول الأمريكي داريل كودل قائلا: «نعاني من تأخير في استلام الذخيرة».

استهلاك أوكراني للصواريخ الأمريكية

وأوضحت وول ستريت جورنال بحسب قناة «العربية» السعودية، في خبر عاجل لها مساء اليوم الاثنين، أن أوكرانيا استهلكت صواريخ ستينغر بما يوازي ما صدرته أميركا في 20 عاما وسط تأكيد أن أميركا ستواجه مشكلات في الذخيرة إذا واجهت الصين عسكريا قريبا.