الفنان محمد جمعة: أحلم بتقديم قصة صعود الراحل أحمد زكي

كشف الفنان محمد جمعة، عن الشخصية التي يتمنى أن يجسدها في عمل فني خلال الفترة المقبلة، والتي تشبهه.

وقال محمد جمعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يتمنى تقديم رحلة صعود الفنان الكبير الراحل أحمد زكي لأنه عاني كثيرا، وتحدى ظروف كانت قوية، وواجه الكثير من الأزمات التي جعلته مثل أحمد زكي.

محمد جمعة يتمنى تقديم قصة أحمد زكي

وأضاف الفنان محمد جمعة انه واجه الكثير من الامور المشابهة للراحل الفنان الكبير أحمد زكي ، لذلك يري أنه سيجسد الشخصية بطريقة جيدة.

وأشار جمعة إلى أنه لا يريد تقديم سيرة ذاتية لأحمد زكي على قدر قصته الملهمة، وذلك لتوصيل رسالة للجمهور وهي: «كل الأشخاص قادرين على تحقيق أحلامهم بصبر وإيمان.. خليك مؤمن باللي بتعمله وعندك يقين هتنجح حتى لو مفيش إمكانيات».

حكاية الزيارة

يذكر أن الفنان محمد جمعة يعرض له الآن حكاية الزيارة، وهي واحدة من ضمن حكايات مسلسل في كل أسبوع حكاية الذي يعرض عبر شاشة قناة cbc.