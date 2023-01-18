بدء عرض حكاية «الزيارة» لـ محمد جمعة على قناة «cbc» السبت المقبل

ينطلق عرض الحكاية الرابعة من مسلسل «في كل أسبوع حكاية»، التي تحمل اسم «الزيارة»، يوم السبت المقبل 21 يناير 2023.

ويعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة «cbc» العامة، وفي الحادية عشر مساء على قناة «cbc دراما».

تعرف على أبطال حكاية «الزيارة»

حكاية «الزيارة» بطولة محمد جمعة ونهى عابدين وناردين عبد السلام وإيمان سلامة وحنان سليمان وتغريد فهمي وعمرو عبد العزيز والطفل آدم وهدان.

حكاية «الزيارة» تناقش قضية الطلاق

تدور الأحداث حول فكرة الطلاق وأثره على كل من الزوجين والأبناء، من خلال خالد وابنه الطفل مازن، إذ يلح مازن على والده في زيارة والدته ويحاول إقناعه بالذهاب معه، فيرفض في البداية لكنه يوافق فيما بعد، وهنا يتذكر خالد أسباب خلافه مع زوجته، والسبب في طلاقهما. وتتناول أحداث المسلسل من خلال خط زمني معاصر علاقة خالد بابنه، والصورة التي كان يصدرها للآخرين خاصة صديقه وليد.

يذكر أن مسلسل «في كل أسبوع حكاية»، مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، ما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة، وأيضا المسلسل لايت لا يخلو من الجانب الكوميدي والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذي يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.