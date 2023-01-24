أستاذ اقتصاد منزلي تقدم طريقة عمل الكرواسون في البيت بتكلفة 10 جنيهات

كشفت الدكتورة لمياء لطفي، أستاذ التغذية والاقتصاد المنزلي، بكلية التربية النوعية، بجامعة كفر الشيخ، أن تكلفة شراء كيلو الكرواسون، أو المولتو، والتي تبلغ تكلفته بنحو 400 جنيه، وذلك وفقاً لعمليات الشراء عبر المخابز الخاصة، مشيرة إلى أن المولتو يتم تصنيعه داخل المنزل بتكلفة لا تتخطى الـ10 جنيهات لسعر الكيلو الواحد منه، وذلك عبر قيام السيدات من ربات البيوت من تصنيعها داخل المطبخ المنزلي، وبطريقة سهلة بسيطة وغير مكلفة وفي دقائق معدودة.

طريقة تحضير المولتو المنزلي

وأشارت الدكتورة «لمياء»، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن طريقة خبيز المولتو المنزلي بسيطة للغاية والتي تتكون من مكونات تتضمن التالي:

يتم إحضار كوب من الزبادي.

كوب من الدقيق.

حليب البودر.

معلقة من "البيكنج" بودر وملح.

طريقة خبيز المولتو

وأوضحت أيضاً أن عقب خلط المكونات السابق ذكرها يتم تغطية عجينة المولتو بغطاء بلاستيك شفاف لمدة ربع ساعة، لافتة إلى أنه يجب أن تكون العجينة متماسكة مع بعضها، ثم عقب ذلك يتم فرد العجينة للمولتو "بالنشابة"، وتقطيعها علي شكل قطع صغيرة أو كبيرة كما يحلو لكم يليها تسويتها في الزيت واستخراجها ووضعها في طبق ووضع الشوكولاتة عليها مولتو ببلاش بالهنا والشفا.