استشاري تغذية تحذر من مواد خطيرة في «النودلز»: لا تأكلوها أكثر من مرة شهريا

تحظى الشعرية الفورية «النودلز»، بشعبية كبيرة لدى الأطفال، وتضفلها فئة كبيرة من الكبار، إذ من أشهر الوجبات الخفيفة والسريعة التحضير، وعادة ما تباع في عبوات فردية أو أكواب وأوعية، مع احتوائها على بعض التوابل، لكن دائما ما تثار الأسئلة والشكوك بشأن أضرارها على الصحة، من عدمها.

هل «النودلز» مضرة بالصحة؟

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري تغذية علاجية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن «النودلز»، تعد من الأطعمة المعدة مسبقا، التي تحتوي على مواد تصنيعية مضرة بالصحة، ولا تحتوي على أي نوع من التغذية، مشيرة إلى أن العبوة تشتمل على زيت النخيل، الذي أثبت علميا أنه يؤثر بشكل سلبي على الشرايين، ويسبب لها التهابات شديدة، فضلا عن الجلطات، التي قد تنتج عنه وأمراض القلب.

تضيف استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن»، أن الملح الموجود في العبوة، يشكل خطرا كبيرا على الصحة، لاحتوائه على مواد حافظة مضرة، مشيرة إلى ضرورة تناول كميات قليلة منه على فترات طويلة.

أكدت «نهلة»، أنها لا تفضل أن يعتمد الشخص أو الطفل على النودلز، كوجبة أساسية خلال اليوم، إنما ينصح بتناولها مرة واحدة على الأقل خلال الشهر، لكونها وجبة لا تحتوي على أي نوع من البروتينات أو الفيتامينات المفيدة للجسم، وإذا تناولها الشخص بكميات كبيرة، قد تسبب له مشكلات صحية.

بدائل الصحية لـ«النودلز»

أشارت استشاري التغذية العلاجية، إلى أنه يستحسن أن يستبدل الشخص النودلز بأكلات طبيعة تحتوي على أكبر قدر من المواد الغذائية المفيدة، مثل: الخضروات، اللحوم، والدواجن، التي تساعد على النمو بالنسبة للأطفال، وإمداد الجسم بالقوة بالنسبة للكبار.

وأوضحت أن تناول الدهون والزيوت المهدرجة بشكل عام، قد يسبب السرطان، لكنها أكدت في الوقت نفسه، أنه لا يوجد إثبات علمي على أن «النودلز» تسبب ذلك المرض الخبيث.