دينا الشربيني تخوض السباق الرمضان 2023 بمسلسل «كامل العدد»

تستعد الفنانة دينا الشربيني، لخوض السباق الرمضاني لهذا العام 2023، إذ تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل كامل العدد المقرر، أن تخوض من خلاله السباق الرمضاني.

ويأتي نجاح الفنانة دينا الشربيني، إثر الأعمال الفنية الذي قدمته الأعوام الماضية، وكان آخرها مسلسل المشوار مع الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2022.

تفاصيل مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني

مسلسل كامل العدد تشارك دينا الشربيني فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم شريف سلامة وإسعاد يونس وجيهان الشماشرجي وأحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتخوض الفنانة دينا الشربيني من خلال مسلسل كامل العدد تجربة الأعمال الدرامية، التي تنتمي إلى نوعية الـ15 حلقة والذي تقدمه للمرة الأولى في رمضان.

يذكر أن دينا الشربيني كانت قد شاركت في السباق الرمضاني لعام 2022 بمسلسل المشوار بجانب محمد رمضان، وندى موسى وأحمد صفوت، وعدد آخر من الفنانين.