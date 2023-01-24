10 معلومات عن مشروع مستشفى ساحل سليم النموذجي بأسيوط.. بـ300 مليون جنيه

يعد مشروع إنشاء وتطوير مستشفي ساحل سليم النموذجي الجديد في محافظة أسيوط، ضمن المشروعات الخدمية الكبيرة التي تتم على أرض المحافظة، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 300 مليون جنيه.

فيما يلي أبرز 10 معلومات عن مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد:

- مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد بتكلفة تتجاوز 300 مليون جنيه

- تبلغ القوة الاستيعابية للمستشفي الجديد 105 أسرَّة.

- المشروع ضمن خطة الدولة لانشاء ورفع كفاءة المستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

- تنفيذ وتطوير المستشفيات المركزية لتصبح مستشفيات نموذجية متكاملة الخدمات والإمكانات.

- وصلت نسبة تنفيذ المشروع حتى الآن إلى الدور الخامس فضلا عن بدء أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق.

- تضم المستشفي النموذجي الجديد 60 سرير إقامة و23 سرير رعاية مركزة و22 حضانة.

- تضم المستشفي الجديد أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات والنساء والتوليد والرعاية المركزة والحضانات والمناظير والعلاج الطبيعي والأشعة والمعامل وبنك الدم ومركز تجميع البلازما بالاضافة إلى أقسام الصيدليات ومخازن الأدوية وقسم التعقيم المركزي وثلاجة حفظ الموتى.

- ويحتوي المستشفى النموذجي الجديد على مدرسة تمريض وسكن طاقم طبي.

-مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد يجري إنشاؤه على مساحة 6666 متر بجوار مبنى الاستقبال للمستشفى القديم.

- من المقرر إنشاؤه من 7 طوابق على أن يضم كل الأقسام والتخصصات وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية لتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.