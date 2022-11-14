مصر تروج للمقصد السياحي خلال مباراة من أجل السلام في روما 

شاركت وزارة السياحة والآثار كداعم رئيسي لـ مباراة «من أجل السلام» التي يشارك بها العديد من نجوم كرة القدم المحترفين الحاليين والمعتزلين الرواد على مستوى العالم، والتي ستُقام اليوم بعد حوالي ساعة ونصف في نسختها الثالثة بالاستاد الأوليمبي بالعاصمة الإيطالية روما تحت رعاية وحضور قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بهدف بث رسالة سلام ووحدة للعالم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على الترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المختلفة.

وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الوزارة تحرص من خلال هذا الحدث على الترويج للمقصد السياحي المصري خلال مدة المباراة.

ويجرى الترويج لمصر داخل الملعب من خلال وضع إعلانات عن المقومات والمقاصد السياحية المصرية المختلفة وشعار مصر على اللوحات والشاشات الموجودة بالاستاد المضيف للمباراة، هذا بالإضافة إلى أنه يجرى نقل المباراة مباشرة على قنوات التليفزيون الإيطالى RAI إلى جانب العديد من القنوات الدولية الأخرى، ما يساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر.

وأشار محمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في ألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابع لها، إلى أن هذه المباراة يشارك بها العديد من نجوم كرة القدم الحاليين والمعتزلين الرواد على مستوى العالم كما تحظى بحضور ما يقرب من 40 ألف مشجع.

وأوضح أن المباراة تُقام هذا العام تكريما وتخليدا للنجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، هذا بالإضافة إلى أن مباراة «من أجل السلام» تعد من الأحداث التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة على المستوى الدولي والمحلي نظرا لمشاركة العديد من رموز ونجوم كرة القدم الحاليين والقدامى حيث حظيت النسخة الثانية منها بتواجد أكثر من 450 من وسائل إعلامية.

وأضاف أن هذا الحدث يعد من الأحداث التي تحظى بجماهيرية كبيرة، ما يساهم في إلقاء مزيد من الضوء على المقصد السياحي المصري وتنوع منتجاته في السوق الإيطالى خاصة فى ظل التغطية الإعلامية الواسعة التي سيشهدها ليس فقط على مستوى إيطاليا، ولكن على المستوى الدولي لوجود نجوم كرة القدم الحاليين والمعتزلين الرواد.