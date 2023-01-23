ليلى تكلا عن تكريمها في عيد الشرطة لنشأت الديهي: اليوم كان حافلا بالذكريات

عقبت الدكتورة ليلى تكلا، رئيس مجلس أمناء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأرملة اللواء الدكتور عبدالكريم درويش أحد ضباط معركة الإسماعيلية، على تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد الشرطة، اليوم الاثنين.

وقالت «تكلا»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء الإثنين،: «التكريم كان للشرطة، ولعدد كبير من أبطال وقيادات الشرطة، اليوم كان حافلاً بالذكريات والسعادة والفرح والأمل والألم لفقدان أبطال الشرطة».

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدوة في إعطاء الحقوق، وتكريم من فقدوا حياتهم في سبيل الحفاظ على هذا الوطن، مشيرة إلى أن ظروف مصر أفضل من الكثير من الدول في مجال حقوق الإنسان، وهذا بفضل انتشار الأمن والأمان الذي يعد أول حق من حقوق الإنسان، وهذا الأمر حدث بفضل الشرطة والقوات المسلحة.

الرئيس حث الإعلاميين على إظهار بطولات الشرطة في حلقات قصيرة

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حث الإعلاميين على إظهار بطولات الشرطة في حلقات قصيرة، لنشر وعي الشعب المصري ببطولات قوات الشرطة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية أسطورة، وتقوم بالكثير من البطولات ليس في مجال الأمن فقط، ولكن في الكثير من المجالات مثل التفتيش على المخابز، وتحقيق بعض المصالحات الاجتماعية.

وزارة الداخلية لديها 15 إدارة

ولفتت إلى أن وزارة الداخلية لديها 15 إدارة، وكل إدارة تعمل على علاج أحد مناحي الحياة الخاصة بالشعب المصري، مشيرة إلى أن 25 يناير كانت ولا تزال عيد الشرطة ، لكي يتذكر الشعب المصري بطولات الشرطة في هذا اليوم.