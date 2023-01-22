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أستاذ تاريخ لـ نشأت الديهي: الإخوان طلبوا مني تدريس قصة حسن البنا أثناء حكمهم

كتب:

شريف سليمان
11:17 م | الأحد 22 يناير 2023
الإعلامي نشأت الديهي

الإعلامي نشأت الديهي

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن التاريخ مهم جدًا في تكوين الوعي، واستشراف المستقبل، مشيرًا إلى أن التاريخ لا يعيد نفسه، ولكن ما يحدث أن الزعماء والقادة والشعوب عندما لا يقرأون التاريخ، يكررون نفس الأخطاء.

المقررات الدراسية للتاريخ المصري لم تكن على المستوى المطلوب

وأضاف «عفيفي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء اليوم الأحد، أن المقررات الدراسية الخاصة بالتاريخ في المدارس المصرية، لم تكن على المستوى المطلوب لخلق الوعي، لأنها اعتمدت على الحفظ، خلاف أن مفهوم التاريخ يتغير في مصر مع تغير الأنظمة.

وأضاف أستاذ التاريخ، أن بعض قيادات الإخوان عندما وصلت الإخوان إلى الحكم طالبوه بإدخال أو تدريس تاريخ حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية، فطلب بتدريس مكرم عبيد في المقابل، ولذلك لم يتواصل معه أحد بعد ذلك.

مراجعة التاريخ المصري

ولفت إلى أن هناك ضرورة للحديث عن هزيمة 1967 بكافة تفاصيلها بدون أي خجل، مشددًا على ضرورة مراجعة التاريخ المصري، وتعليم الطالب فكرة المراجعة.

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