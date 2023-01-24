السيطرة على حريق نشب في مصنع بالمنوفية دون خسائر في الأرواح

شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، نشوب حريق في مصنع للولاعات في المنطقة الصناعية الرابعة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

تفاصيل حريق مصنع في مدينة السادات بالمنوفية

بالانتقال والفحص، تبين أن الحريق نشب في مصنع للولاعات في عدد من الكراتين في المصنع، ونجحت الحماية المدنية بعد الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف من السيطرة على الحريق، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع للولاعات بالمنطقة الصناعية الرابعة التابعة لدائرة المركز، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب صدمه قطار القاهرة طنطا في المنوفية

على صعيد آخر، لقى شاب مصرعه، صدمه قطار القاهرة- طنطا، أثناء عبور الشاب من مكان غير مخصص لذلك، بمنطقة سوق المواشي في مدينة أشمون، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.