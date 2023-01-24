إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بأسيوط

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور مختلفة بأنحاء الجسم في حادث تصادم دراجتين ناريتين اليوم، على الطريق الدائري بمدينة أسيوط أمام بوابة الجامعة، وتم تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

تلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، بلاغا من مأمور قسم أول أسيوط، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين أمام بوابة جامعة أسيوط على الطريق الدائري، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وسيارات الإسعاف وضباط وحدة المباحث، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي غرب أسيوط، وتبين وقوع الحادث بين دراجتين ناريتين إحداهما تحمل أرقام (7653 - ي ا ص) والأخرى تحمل أرقام (1753- ي و ع)، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

رفع آثار الحادث

تحرر محضر بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وقيام إدارة مرور أسيوط بتيسير الحركة المرورية على الطريق.