السجن المؤبد 15 عاما لربة منزل أنهت حياة ابنة زوجها في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة التاسعة بمحافظة الدقهلية، بالأمس، على زوجة الأب المتهمة بقتل قتل الطفلة «أسماء رضا أحمد»، بالسجن المؤبد لمدة 15 عاما، بعد أن وجهت لها اتهامات بقتل الطفلة عمدا مع سبق الإصرار بقرية كفر الحاج عزب دائرة مركز السنبلاوين، فانتهكت براءة طفولتها بعد أن اختمرت في نفسها فكرة شيطانية آثمة وتجردت من كل معاني ‏الإنسانية والمسؤولية تجاهها فعقدت العزم وبيتت النية المسبقة والمصممة على إزهاق روحها.

صدر الحكم في القضية رقم 23118 لسنة 2021 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2974 لسنة 2021 كلى جنوب المنصورة.

إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لإزهاق حياة الطفلة أسماء

وأمر المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بإحالة المتهمة «وردة ا. ا.»، 35 عاما، ربة منزل، والمقيمة بقرية كفر الحاج عزب مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، لأنها في يوم 24/6/2021 قتلت الطفلة المجني عليها أسماء رضا أحمد عبد القادر، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حال كون المتهمة ممن لهم سلطة عليها والمسؤولة عن ملاحظاتها وتربيتها.

وصف جريمة قتل الطفلة أسماء

ووصفت النيابة العامة الواقعة بأن المتهمة «‏أقبلت على الطفلة وأحكمت كلتا يديها على فيها وأنفها فتمكنت بذلك من كتم أنفاسها غير آبهة بجرمها ‏مستغلة ضعف قوتها قاصدة من ذلك إزهاق روحها فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير ‏الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها».

اتهامات لزوجة الأب

ووجهت لها أيضا اتهاما بأن المتهمة احتجزت الطفلة المجني عليها بمسكنها في غير ‏الأحوال التي يصرح بها القانون متجاوزة لمناط سلطتها ومسؤوليتها التربوية وآدابها وعذبتها ‏بالتعذيبات البدنية بأن قامت بالاعتداء عليها بالضرب غير مرة بواسطة أداة «جسم راض محدود ‏السطح»، سكبت على جسدها مياه محممة فأحرقت مواطن متفرقة بجسدها محدثة ما بها من ‏الإصابات الثابتة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، وأحرزت أدوات «جسم راض ‏محدود السطح، مياه محممة»، مستغلة ضعفها وحداثة سنها وقلة حيلتها وهوان أمرها.

وقال محمد خالد، المحامي، والمدعي بالحق المدني في القضية، لـ «الوطن» إن الطفلة كانوا يطلقون عليها «أسماء القطة» في قريتها نظرا لأنها كانت تبحث عن طعامها في الشارع، وسوء التغذية، وتعرضت لأبشع أنواع التعذيب من زوجة أبيها والذي أثبته تقرير الطب الشرعي على جثة الطفلة المجني عليها.