تجديد حبس أب وابنته 15 يوما لشروعهما في قتل طفلة حديثة الولادة بالشرقية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة مشتول السوق الجزئية بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، حبس أب وابنته 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، لشروعهما في قتل طفلة حديثة الولادة بإلقائها بمقابر الحمايدة عقب ولادتها للتخلص منها.

الأمن يتلقى بلاغا بالعثور على طفلة حديثة الولادة بالمقابر

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي مركز شرطة مشتول السوق بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفلة حديثة الولادة بمقابر الحمايدة وتعرضها لحالة إعياء.

كاميرات المراقبة تظهر المتهم وهو يلقي الطفلة في المقابر

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق لمكان الواقعة، وجرى نقل الطفلة لمستشفى مشتول السوق المركزي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وبفحص كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط المكان تبين أن شخصًا يستقل تروسيكل نزل وبرفقته الطفلة والقي بها داخل المقابر للتخلص منها.

الطفلة ألقاها جدها ووالدتها متزوجة بعقد عرفي من معاق ذهني

وبتكثيف البحث عن المتهم، تبين أنه يعمل بائع متجول بالأسواق والأفراح وتم تحديد مكان تواجده وإلقاء القبض عليه، وبإلقاء القبض عليه اعترف بارتكابه للواقعة، وأن الطفلة المولودة وضعتها ابنته البالغة من العمر 16 عامًا، وأنها متزوجة بعقد زواج عرفي من شاب معاق ذهنيًا وقررا التخلص منها بإلقائها بمقابر الحمايدة.

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ابنة المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية وتولت التحقيقات مع الأب والأم المتهمين.