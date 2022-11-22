القبض على مسجل خطر قتل طفلة فى المطرية.. «اعتقد أنها سرقت هاتفه»

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص بالقاهرة لتعديه بالضرب على طفلة، محدثا إصابتها وأدت إلى وفاتها.

وتلقى قسم شرطة المطرية في مديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال طفلة، مقيمة بدائرة القسم، متوفية إثر إصابتها بجروح وكدمات متفرقة في الجسم.

تفاصيل الجريمة

وبالانتقال والفحص ومقابلة والدتها وشقيقتها، مقيمتان بذات العنوان، قررت والدتها قيام أحد الأشخاص، مقيم بذات العقار، ولديه معلومات جنائية، بالتعدى بالضرب على المتوفية باستخدام قطعة خشبية، لاعتقاده بسرقة هاتفه المحمول، مُحدثًا ما بها من إصابات حتى فقدت الوعي، وتوفت فور وصولها إلى المستشفى، وأيدت شقيقة المتوفاة ما جاء بأقوال والدتها.

الاعتراف بارتكاب الجريمة

وعقب تقنين الاجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأرشد إلى مكان الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمسكنه، وإتخاذ الإجراءات القانونية.