نجاح أول جراحة لإصلاح «الشفة الأرنبية» لطفل بمستشفى أبوتيج التخصصي

نجح مستشفى أبوتيج التخصصي في محافظة أسيوط، في إجراء أول جراحة تجميلية لإصلاح شفة أرنبية كاملة لطفل يبلغ من العمر 3 أشهر، وذلك لأول مرة بالمستشفى بعد تطويره وافتتاحه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أول جراحة لإصلاح شفة أرنبية

وقال الدكتور هشام الشريف، مدير عام مستشفى أبوتيج التخصصي، في تصريحات صحفية، أنه في ظل التطور الطبي الكبير الذي يشهده المستشفى، نجح قسم جراحة التجميل في إجراء أول جراحة تجميلية دقيقة لإصلاح شفة أرنبية كاملة مع شق بعظام الفك العلوي واللثة والأنف لطفل يبلغ من العمر 3 أشهر رغم صعوبة الجراحة نظرا لصغر عمر الطفل، والمساحة الواسعة للشق الموجود بالشفة واللثة، وتم نجاح العملية بمشاركة فريق جراحة التجميل برئاسة الدكتور محمد الشريف، أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل بمستشفى أبوتيج وتم خروج الطفل بحالة صحية جيدة بعد يوم من إجراء الجراحة.

تفعيل العيادات المسائية

وأضاف مدير المستشفى، أنه في نفس السياق تم تفعيل العيادات المسائية في مستشفى أبوتيج التخصصي، لتخفيف التكدس بالعيادات الصباحية التي تعمل حتي الساعة 2 ظهرا، وتضم استشاريين واخصائيين في معظم التخصصات وبأسعار اقتصادية، والكشف في العيادات المسائية يضم المعامل والأشعة وتشمل العيادات النساء والتوليد والأطفال والباطنة والعلاج الطبيعي والجراحة والأسنان، وتعمل من الساعة 5 حتى 8 مساء يوميا ماعدا الجمعة والإجازات الرسمية.