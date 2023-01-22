مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» يكشف تفاصيل إطلاق النار في مونتيري بارك

كشف رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، تفاصيل حادث إطلاق النار، في مونتيري بارك، الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وقال «جبر»، خلال ظهوره في نشرة أخبار القاهرة الإخبارية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجه مكتب التحقيقات الفيدرالية بتوفير كافة الإمكانيات للسلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا، لاستكمال التحقيقات.

البحث عن القاتل

وأضاف، أنه يجرى الآن البحث عن القاتل، ومحاولة تحديد هويته، بينما لا توجد أي مواصفات معينة حتى الآن تساعد في البحث عنه، إذ مايزال هاربا ولا توجد أي معلومات تتوفر عنه.

تفاصيل كثيرة لم يُكشف عنها

وأشار المراسل إلى أنه مازال هناك الكثير والكثير من التفاصيل التي تعتبر في حاجة للكشف عنها، خاصة وأنها الحادثة الخامسة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية من نفس النوع، منذ بداية عام 2023.