كوريا الجنوبية تسجل 12 ألفا و262 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 12 ألفا و262 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 31 حالة وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى 30 مليون 21 ألف و18 حالة

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 30 مليون 21 ألف و18 حالة.

وقالت «مكافحة الأمراض»، إن كوريا الجنوبية، إن البلاد سجلت 10 وفيات فيروس كورونا، لترتع حصيلة الوفيات إلى 33 ألف و245 حالة وفاة.